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Переболевшие коронавирусом смогут пройти реабилитацию в Казани

По сообщению Минздрава РТ, в Татарстане запущен пилотный курс по реабилитации на базе городской поликлиники №7 и Госпиталя ветеранов войн, с привлечением участкового врача-терапевта с контрольными анализами и ЭКГ.

Трижды в неделю группам в составе не более 5 человек будут предложены занятия по лечебной физкультуре. Помимо этого, для участников реабилитационного курса предусмотрена групповая дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки, сухие углекислые ванны и физиотерапия.

На данный момент в Госпитале ветеранов войн Казани такого рода реабилитацию прошли 20 татарстанцев, которые перенесли пневмонию, вызванную COVID-19.

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук Резеда Бодрова сообщила, что некоторые направления можно назвать инновационными даже в масштабах России. Например, лечебные упражнения с помощью дыхательных тренажёров, на комплекс которых медики планируют запатентовать.

Помимо того, внедрен ряд физиотерапевтических методов: применение низкочастотной магнитотерапии, поляризованного света, КВЧ-терапии, ультрафиолетового облучения, ингаляций.

КВ
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