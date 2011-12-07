Переболевшие коронавирусом смогут пройти реабилитацию в Казани

Трижды в неделю группам в составе не более 5 человек будут предложены занятия по лечебной физкультуре. Помимо этого, для участников реабилитационного курса предусмотрена групповая дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки, сухие углекислые ванны и физиотерапия.

На данный момент в Госпитале ветеранов войн Казани такого рода реабилитацию прошли 20 татарстанцев, которые перенесли пневмонию, вызванную COVID-19.

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук Резеда Бодрова сообщила, что некоторые направления можно назвать инновационными даже в масштабах России. Например, лечебные упражнения с помощью дыхательных тренажёров, на комплекс которых медики планируют запатентовать.

Помимо того, внедрен ряд физиотерапевтических методов: применение низкочастотной магнитотерапии, поляризованного света, КВЧ-терапии, ультрафиолетового облучения, ингаляций.