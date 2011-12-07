Педагог-психолог рассказала, как подготовить себя и ребенка к отъезду в летний лагерь

Чтобы поездка в летний лагерь прошла максимально безопасно для психологического здоровья всей семьи, нужно заранее определить степень готовности к такой сепарации. Об этом шла речь во время трансляции прямого эфира на тему «Как сохранить личные границы в семье» на сайте «Официальный Татарстан».

«Может он сам самостоятельно одеваться, без помощи взрослых? Может ли он самостоятельно заявить о своих потребностях? Может ли он сказать, что ему что-то угрожает?», — предложила своеобразный чек-лист Лейсан Хисамутдинова, педагог-психолог отделения психолого-педагогической помощи «Сердэш» Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие».

Подготовка к отъезду в летний лагерь касается не только детей, но и родителей. По словам Лейсан Хисамутдиновой, дети чувствуют внутренний дискомфорт мамы от предстоящей разлуки, даже если на словах она остается спокойной. Родителям следует осознанно оценить свою готовность надолго отпустить ребенка от себя.

«Иногда необходимо отправить ребенка, чтобы сепарация произошла, а иногда нужно повременить и помочь своему ребенку и себе пройти этот этап», — предлагает педагог-психолог.

В каждой семье ситуация разная, и кто-то может оказаться не готов к разлуке. Этот аспект нужно отдельно обсудить с ребенком, считает эксперт.

Планируется, что в этом году в летней оздоровительной кампании в Татарстане примут участие на четверть больше детей, чем в прошлом.