Уведомление: выборы - 2021

В соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 №20-ФЗ филиал АО «ТАТМЕДИА» «Редакция газеты «Казанские ведомости» сообщает о готовности предоставить услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (электронном периодическом издании): «Казанские ведомости» www.kazved.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-47611 от 7.12.2011), на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19.09.2021 в период с 21.08.2021 до 00.00 по местному времени 17.09.2021:

Стоимость услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании (электронном периодическом издании) составляет:

Публикация текстовых материалов

Размещение анонса предоставленной статьи (без ссылки на другие сайты) на главной странице, в том числе в колонке "новости", и ссылки на полное содержание:

Статья на главной странице - 5000 руб./6000 руб. (с 1 гиперссылкой) - день;

8000 руб./9000 руб. (с 1 гиперссылкой) - неделя;

Новость в колонке новостей - 4000 руб./5000 руб. (с 1 гиперссылкой)

Стоимость 1 гиперссылки – 1000 руб.

Размещение материала с услугами журналиста и фотографа

Статья* (жанры: интервью, репортаж, информация и т.д.) с размещением анонса на главной странице в течение недели, подготовка - 4 дня:

Объем до 3 000 знаков + 1 фото – 15 000 руб.

Объем до 5 000 знаков +2 фото – 18 000 руб.

Объем до 15 000 знаков + 3-2 фото - 30 000 руб.

*Правки вносятся не более двух раз

Видеоматериал с размещением внутри статьи или новости – 7000 руб. (ролик до 1 мин)

Видеоматериал на главную страницу сайта – 15 000 руб. (ролик до 1 мин)

Правила публикации рекламных баннеров

Допустимые форматы для статичных баннеров: png, jpg, gif

Допустимые форматы для анимационных баннеров: gif, flash

Максимальный объём для статичных баннеров - 150 Кб Для анимационных баннеров - 250 Кб.

Все расценки в прайсе указаны с НДС 20% в том числе.

Заключение договоров будет происходить в месте нахождения филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция газеты «Казанские ведомости» по адресу: г. Казань, ул. Чистопольская, д.5, телефоны: 8(843) 562-64-35, 562-64-30, 562-54-93, электронные почты: ads@kazved.ru, kazanskie-vedomosti@tatmedia.com, руководитель Якупова Венера Абдулловна.