«Вертолеты России» о «нападках» УФАС на КВЗ: Нарушений со стороны завода пока нет

На данный момент, до вынесения решения татарстанского УФАС, говорить о нарушениях антимонопольного законодательства со стороны Казанского вертолетного завода рано. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

«Рассмотрение дела в среднем длится около 3 месяцев, после чего состоится заседание комиссии, и УФАС вынесет решение. Если оно окажется не в пользу КВЗ, предприятие вправе его оспорить. До вынесения решения говорить о каких-либо нарушениях со стороны завода преждевременно», — говорится в сообщении.

Ранее Татарстанское УФАС завело дело в отношении Казанского вертолетного завода. Антимонопольное ведомство установило, что завод закупал комплектующие для производства вертолетов без конкурса.