Виктор Сидоров: Разнообразие кандидатов говорит об ориентированности на медийную конкуренцию на выборах

В преддверии предстоящих выборов в Госдуму стали известны региональные и федеральные списки кандидатов. Члены экспертного клуба высказались о том, как отражается участие известных личностей на характере предвыборной кампании.

По словам доцента кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зои Силаевой, присутствие новых лиц, достигших в своей области успехов, не связанных с политикой, важно для предстоящих выборов. Благодаря им у населения может повысится уровень доверия к политике и всему, что с ней связано.

«Федеральный список также демонстрирует единение крупных правящих партий, которое проявилось в том, что каждая из них включила в свой список тех новых людей, которые в настоящее время работают в „проблемных зонах“ российского общества» — добавила она.

Доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров считает, что разнообразие кандидатов говорит об ориентированности на медийную конкуренцию на выборах.

«Без ярких лиц партия отнесена на поражение» — отметил доцент.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что партия «Единая Россия» на выборы в Госдуму РФ выдвинула свыше 600 кандидатов. От Татарстана баллотируются 15 человек, список возглавляет Президент республики Рустам Минниханов.