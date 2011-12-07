Главные скамеры страны: топ финансовых пирамид России

После распада СССР на телевидении появилась реклама. Доверчивый россиянин, воспитанный в строгих рамках, легко поддавался зазывающей агитации. А если в ней был известный каждому персонаж, сценарий жизни которого так похож на сценарий многих граждан России, то рекламе верили безоговорочно.

Так, известный всем в России Сергей Мавроди, основатель знаменитой пирамиды «МММ», запустил рекламу с любимцем российской аудитории Леней Голубковым. Жители огромной страны верили, что если Леня смог купить жене сапоги на выигрыш, то и они тоже смогут приобрести то, чего им так не хватало в период всеобщего кризиса.

Миллионы людей несли последние накопленные деньги в пирамиду, и миллионы россиян потеряли все, что у них было.

Сегодня в мире продолжают возникать различные финансовые пирамиды, которые обещают немыслимый доход. Самое странное, что люди продолжают слепо им верить, берут кредиты и отдают последние деньги, чтобы легко получить обещанный «процент».

Гимн от Баскова для «Кэшбери» и суд над Ольгой Бузовой

«Кэшбери» зарегистрировалась в 2011 году в Ростове-на-Дону. За два года компания распространилась по городу, области и всей стране. Пирамида называла себя «Финансово-инвестиционным холдингом» и обещала вкладчикам доход до 600% в год.

Рекламными лицами «Кэшбери» были известные артисты и певцы, такие как Николай Басков, Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Валерий Меладзе и популярные YouTube-блогеры. Николай Басков даже написал для «Кэшбери» гимн, что внушало людям доверие. Ведь на сцене стоит любимый артист, и он точно не будет врать людям.

Так, житель Анапы вложил в пирамиду накопленные за 25 лет деньги, которые были предназначены на операцию в Израиле. С крахом пирамиды он потерял все. Желая вернуть беззаветно потерянные накопления, пострадавший даже подал в суд на Ольгу Бузову и Николая Баскова в попытке взыскать суммы с них.

Также «Кэшбери» предлагали внушительные проценты, от 200% до 600% в год. А с помощью калькулятора, который был размещен на их сайте, можно было посчитать будущий доход, это возбуждало азарт вкладчиков.

Платформа предлагала несколько инвестиционных схем: вложения в операции с криптовалютой, недвижимостью, биржевые торги и другие. Также была создана интернет-площадка «Кэшбери», где физические лица могли брать как кредиты, так и депозиты.

В сентябре 2018 года Центробанк увидел в «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды и пожаловался в Генпрокуратуру и МВД. Ущерб, нанесенный компанией, оценили в 3 млрд рублей. Пирамида рухнула 1 ноября 2018 года.

В последнем видеообращении на своем YouTube-канале, основатель Артур Варданян пообещал возместить инвесторам убытки, но затем сайт был отключен, а деньги вкладчикам так и не вернули.

Потеряли ли деньги у Гафарова знаменитые инвесторы Аршавин и Кержаков?

«Гафаров и партнеры» – инвестиционный фонд в России (ранее СМИ сообщали, что фонд имеет признаки финансовой пирамиды, перечисленные на сайте ЦБ РФ — прим. Ред.), который специализировался на ставках или беттинге. Беттинг — это игровой процесс, связанный со ставками на спорт в букмекерских конторах. Гафаров заявлял, что фонд работает с 2007 года, но он не сразу стал открытым для внешних инвестиций.

Фонд «Гафаров и партнеры» привлекал к рекламе известных футболистов. Тут и Александр Мостовой, и Андрей Тиханов, и Александр Кержаков, Андрей Аршавин и даже Руслан Нигматуллин. Все они уверяют, что не являлись рекламными лицами фонда, а просто сами вкладывались в платформу.

Фонд предлагал 200% прибыли в год, но минимальная сумма вклада составляла 100 тыс. рублей. У создателей была «особая секретная стратегия», по которой они прогнозировали исходы спортивных событий. Несмотря на то, что платформа зарабатывает ставками на спорт, риск проиграть — минимален, уверяли создатели.

В феврале этого года Центробанк обнаружил в фонде признаки финансовой пирамиды и на компанию завели уголовное дело. Сейчас Гафаров и его партнеры находятся в международном розыске. Правоохранительным органам его местоположение неизвестно, из-за чего уголовное дело приостановлено.

В недавнем интервью «Казанским ведомостям» Гафаров уверял, что он никому ничего не должен: «Если вы делаете ставки с нами, то все риски на вас, в договоре это четко прописано. А если мы выигрываем, то прибыль делится пополам, что тоже прописано. Нас часто обвиняют в том, что мы обещали людям гарантированные доходы, проценты, но это бред, этого нигде никогда не было».

Пирамида «Антарес» привлекала к работе выходцев из «Кешбери»

Создателем фонда Antares Limited (Antares Trade) был некий бизнесмен и финансовый консультант Алекс Рихтер. Проект стартовал в октябре 2014 года. Фонд привлекал к работе выходцев из «Кешбери», а система финансовой пирамиды действовала по таким же принципам.

Компания «Антарес трейд» предлагала доход от 0,8% до 1% в сутки, а 22 декабря 2020 года запустила токен dAnt (DeFi Antares Token), который якобы обеспечивал фиксированную доходность по инвестиционным стратегиям.

Компания запустила 10 млн токенов, из которых 1 млн был направлен в хранилище, а остальные девять предназначены для инвесторов. Суть токенов такова: вкладчик покупал их на сайте и отправлял их в инвестиционные компании, а ему в реальном времени начислялся доход.

Попасть в компанию можно было только по ссылке клиента проекта, таким образом выстраивалась сама пирамида. Если клиент регистрировался в фонде под каким-то рефералом, то он мог так же приглашать других инвесторов, получая за это дополнительные награды.

В декабре 2020 года Центробанк выявил у компании Antares Limited признаки финансовой пирамиды: компания не ведет реальной деятельности, имеет слишком высокий доход, проводит все операции из-за рубежа и работает с криптовалютами. «Антарес» объявил о приостановление своих работ с гражданами стран, входящих в СНГ, 5 июля 2021 года. Платформа посчитала убытки пострадавших и позволила выводить 2% каждый понедельник. Что происходит сейчас с ее вкладчиками — неизвестно.

Лицензии у FrendeX нет, зато есть «гарантии» на выигрыш

FrendeX Europe OU (FrendeX) — закрытый инвестиционный клуб. Официальная регистрация домена была в августе 2020 года, но создатели заявляли, что ведут работу с 2017 года. На самом деле платформа зарегистрировала свой домен намного позже, и заявления о том, что компания на рынке уже несколько лет, — сказки. Лицензия или официальное разрешение на деятельность отсутствуют. Управляющие партнеры компании — Роман Пичугин и Дмитрий Чечулин.

«FrendeX» обещает доход 30-70% в месяц. Также клуб предлагает программы, по которым можно купить товары, услуги или авто за определенный процент от стоимости. Обещает высокий уровень безопасности. Компания имеет свою внутреннюю валюту, которая называется FX-доллары. Стартовая сумма — 100 FX-долларов равна 1 американскому доллару, но ввести на счет можно только биткоины.

В июле 2021 года Центробанк РФ внес инвестиционный клуб в черный список из-за признаков финансовой пирамиды.

Не успели прикрыть «Финико», как возникла новая платформа для обмана

«Финико» — компания которая вышла на рынок в 2019 году. Основателями являются Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров.

В 2014 году главное лицо «Финико» Кирилл Доронин уже запускал сеть по избавлению от кредитов «Эскалат», только вот с борьбой с долгами у организации не сложилось. Поэтому «Эскалат» получила много исков.

У компании «Финико» отсутствует лицензия Банка России, которая разрешает вести деятельность, связанную с привлечение денежных средств.

«Финико» обещала своим вкладчикам доход до 30% в месяц, а также предлагала помощь с закрытием кредитов и большие скидки на покупку недвижимости и авто. На платформе действовала программа привлечения партнеров в реферальную программу для развития сети.

«Финико» активно рекламировала себя в соцсетях и проводила различные тренинги. Также у компании были конкретные финансовые площадки, на которых она, потзаверениям Доронина, работала: CHICAGO, MOEX, BITMEX, FOREX.

В июле этого года Центробанк выявил у компании признаки финансовой пирамиды. «Финико» прекратила свою деятельность, оставив в неведении вкладчиков. Сам Кирилл Доронин находится якобы в Турции и уже анонсировал выход нового проекта Omfinom. Его домен был зарегистрирован 12 июня 2021 года.

Как определить признаки нелегальных копаний?

Национальный Банк по Республики Татарстан отмечает, что баснословные проценты, которые обещают основатели подобных фондов, — первая причина, чтобы задуматься об опасности вложений/инвестиций.

Стоит обратить внимание, соответствует ли зарегистрированная деятельность компании тому, что она осуществляет на самом деле. Например, если фонд, куда вы планируете отдать свои деньги, в документах значится как пекарня, но при этом предлагает инвестиции в криптовалюту, стоит задуматься.

Также нужно сверить полное название и реквизиты компании, указанные на сайте и в договоре, в реестрах Банка России и Федеральной налоговой. Даже малейшие расхождения могут свидетельствовать о компании-мошеннике.