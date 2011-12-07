Главные скамеры страны: топ финансовых пирамид России

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После распада СССР на телевидении появилась реклама. Доверчивый россиянин, воспитанный в строгих рамках, легко поддавался зазывающей агитации. А если в ней был известный каждому персонаж, сценарий жизни которого так похож на сценарий многих граждан России, то рекламе верили безоговорочно.
Так, известный всем в России Сергей Мавроди, основатель знаменитой пирамиды «МММ», запустил рекламу с любимцем российской аудитории Леней Голубковым. Жители огромной страны верили, что если Леня смог купить жене сапоги на выигрыш, то и они тоже смогут приобрести то, чего им так не хватало в период всеобщего кризиса.
Миллионы людей несли последние накопленные деньги в пирамиду, и миллионы россиян потеряли все, что у них было.
Сегодня в мире продолжают возникать различные финансовые пирамиды, которые обещают немыслимый доход. Самое странное, что люди продолжают слепо им верить, берут кредиты и отдают последние деньги, чтобы легко получить обещанный «процент».
«Кэшбери» зарегистрировалась в 2011 году в Ростове-на-Дону. За два года компания распространилась по городу, области и всей стране. Пирамида называла себя «Финансово-инвестиционным холдингом» и обещала вкладчикам доход до 600% в год.
Рекламными лицами «Кэшбери» были известные артисты и певцы, такие как Николай Басков, Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Валерий Меладзе и популярные YouTube-блогеры. Николай Басков даже написал для «Кэшбери» гимн, что внушало людям доверие. Ведь на сцене стоит любимый артист, и он точно не будет врать людям.
Так, житель Анапы вложил в пирамиду накопленные за 25 лет деньги, которые были предназначены на операцию в Израиле. С крахом пирамиды он потерял все. Желая вернуть беззаветно потерянные накопления, пострадавший даже подал в суд на Ольгу Бузову и Николая Баскова в попытке взыскать суммы с них.
Также «Кэшбери» предлагали внушительные проценты, от 200% до 600% в год. А с помощью калькулятора, который был размещен на их сайте, можно было посчитать будущий доход, это возбуждало азарт вкладчиков.
Платформа предлагала несколько инвестиционных схем: вложения в операции с криптовалютой, недвижимостью, биржевые торги и другие. Также была создана интернет-площадка «Кэшбери», где физические лица могли брать как кредиты, так и депозиты.
В сентябре 2018 года Центробанк увидел в «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды и пожаловался в Генпрокуратуру и МВД. Ущерб, нанесенный компанией, оценили в 3 млрд рублей. Пирамида рухнула 1 ноября 2018 года.
В последнем видеообращении на своем YouTube-канале, основатель Артур Варданян пообещал возместить инвесторам убытки, но затем сайт был отключен, а деньги вкладчикам так и не вернули.
«Гафаров и партнеры» – инвестиционный фонд в России (ранее СМИ сообщали, что фонд имеет признаки финансовой пирамиды, перечисленные на сайте ЦБ РФ — прим. Ред.), который специализировался на ставках или беттинге. Беттинг — это игровой процесс, связанный со ставками на спорт в букмекерских конторах. Гафаров заявлял, что фонд работает с 2007 года, но он не сразу стал открытым для внешних инвестиций.
Фонд «Гафаров и партнеры» привлекал к рекламе известных футболистов. Тут и Александр Мостовой, и Андрей Тиханов, и Александр Кержаков, Андрей Аршавин и даже Руслан Нигматуллин. Все они уверяют, что не являлись рекламными лицами фонда, а просто сами вкладывались в платформу.
Фонд предлагал 200% прибыли в год, но минимальная сумма вклада составляла 100 тыс. рублей. У создателей была «особая секретная стратегия», по которой они прогнозировали исходы спортивных событий. Несмотря на то, что платформа зарабатывает ставками на спорт, риск проиграть — минимален, уверяли создатели.
В феврале этого года Центробанк обнаружил в фонде признаки финансовой пирамиды и на компанию завели уголовное дело. Сейчас Гафаров и его партнеры находятся в международном розыске. Правоохранительным органам его местоположение неизвестно, из-за чего уголовное дело приостановлено.
В недавнем интервью «Казанским ведомостям» Гафаров уверял, что он никому ничего не должен: «Если вы делаете ставки с нами, то все риски на вас, в договоре это четко прописано. А если мы выигрываем, то прибыль делится пополам, что тоже прописано. Нас часто обвиняют в том, что мы обещали людям гарантированные доходы, проценты, но это бред, этого нигде никогда не было».
Создателем фонда Antares Limited (Antares Trade) был некий бизнесмен и финансовый консультант Алекс Рихтер. Проект стартовал в октябре 2014 года. Фонд привлекал к работе выходцев из «Кешбери», а система финансовой пирамиды действовала по таким же принципам.
Компания «Антарес трейд» предлагала доход от 0,8% до 1% в сутки, а 22 декабря 2020 года запустила токен dAnt (DeFi Antares Token), который якобы обеспечивал фиксированную доходность по инвестиционным стратегиям.
Компания запустила 10 млн токенов, из которых 1 млн был направлен в хранилище, а остальные девять предназначены для инвесторов. Суть токенов такова: вкладчик покупал их на сайте и отправлял их в инвестиционные компании, а ему в реальном времени начислялся доход.
Попасть в компанию можно было только по ссылке клиента проекта, таким образом выстраивалась сама пирамида. Если клиент регистрировался в фонде под каким-то рефералом, то он мог так же приглашать других инвесторов, получая за это дополнительные награды.
В декабре 2020 года Центробанк выявил у компании Antares Limited признаки финансовой пирамиды: компания не ведет реальной деятельности, имеет слишком высокий доход, проводит все операции из-за рубежа и работает с криптовалютами. «Антарес» объявил о приостановление своих работ с гражданами стран, входящих в СНГ, 5 июля 2021 года. Платформа посчитала убытки пострадавших и позволила выводить 2% каждый понедельник. Что происходит сейчас с ее вкладчиками — неизвестно.
FrendeX Europe OU (FrendeX) — закрытый инвестиционный клуб. Официальная регистрация домена была в августе 2020 года, но создатели заявляли, что ведут работу с 2017 года. На самом деле платформа зарегистрировала свой домен намного позже, и заявления о том, что компания на рынке уже несколько лет, — сказки. Лицензия или официальное разрешение на деятельность отсутствуют. Управляющие партнеры компании — Роман Пичугин и Дмитрий Чечулин.
«FrendeX» обещает доход 30-70% в месяц. Также клуб предлагает программы, по которым можно купить товары, услуги или авто за определенный процент от стоимости. Обещает высокий уровень безопасности. Компания имеет свою внутреннюю валюту, которая называется FX-доллары. Стартовая сумма — 100 FX-долларов равна 1 американскому доллару, но ввести на счет можно только биткоины.
В июле 2021 года Центробанк РФ внес инвестиционный клуб в черный список из-за признаков финансовой пирамиды.
«Финико» — компания которая вышла на рынок в 2019 году. Основателями являются Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров.
В 2014 году главное лицо «Финико» Кирилл Доронин уже запускал сеть по избавлению от кредитов «Эскалат», только вот с борьбой с долгами у организации не сложилось. Поэтому «Эскалат» получила много исков.
У компании «Финико» отсутствует лицензия Банка России, которая разрешает вести деятельность, связанную с привлечение денежных средств.
«Финико» обещала своим вкладчикам доход до 30% в месяц, а также предлагала помощь с закрытием кредитов и большие скидки на покупку недвижимости и авто. На платформе действовала программа привлечения партнеров в реферальную программу для развития сети.
«Финико» активно рекламировала себя в соцсетях и проводила различные тренинги. Также у компании были конкретные финансовые площадки, на которых она, потзаверениям Доронина, работала: CHICAGO, MOEX, BITMEX, FOREX.
В июле этого года Центробанк выявил у компании признаки финансовой пирамиды. «Финико» прекратила свою деятельность, оставив в неведении вкладчиков. Сам Кирилл Доронин находится якобы в Турции и уже анонсировал выход нового проекта Omfinom. Его домен был зарегистрирован 12 июня 2021 года.
Национальный Банк по Республики Татарстан отмечает, что баснословные проценты, которые обещают основатели подобных фондов, — первая причина, чтобы задуматься об опасности вложений/инвестиций.
Стоит обратить внимание, соответствует ли зарегистрированная деятельность компании тому, что она осуществляет на самом деле. Например, если фонд, куда вы планируете отдать свои деньги, в документах значится как пекарня, но при этом предлагает инвестиции в криптовалюту, стоит задуматься.
Также нужно сверить полное название и реквизиты компании, указанные на сайте и в договоре, в реестрах Банка России и Федеральной налоговой. Даже малейшие расхождения могут свидетельствовать о компании-мошеннике.