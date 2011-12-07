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В этом году в Татарстане к интернету подключат рекордное количество соцобъектов

К концу года к интернету будет подключено еще 2347 социально-значимых объектов республики.

В конце этого года в Татарстане к интернету будет подключено 2347 социально-значимых объектов. Этот показатель является рекордным для Татарстана. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщил гендиректор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов.

«В этом году будет подключено 2347 социально-значимых объектов. Это рекордное количество подключения. До этого было подключено порядка 1200 объектов за 2019–2020 годы», — сказал Нурутдинов.

Ранее планировалось, что в период с 2019 по 2021 года «Таттелеком» совместно с Минцифры РФ построит на территории Татарстана волоконно-оптические линии связи до 1 тыс. 913 социально значимых объектов в 741 населенном пункте. В числе этих объектов — 721 образовательное учреждение, 605 фельдшерско-акушерских пунктов, 415 органов госвласти и местного самоуправления, 87 объектов Росгвардии, 82 объекта МЧС, а также 3 территориальные избирательные комиссии.

Напомним, недавно прошла лекция на тему «Как договориться с искусственным интеллектом». Там выступил генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов, который рассказал о будущих технологиях и о том, почему человек превосходит искусственный интеллект. 

КВ
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