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В Казани в домах и квартирах для 600 семей установят почти 2 тыс. пожарных извещателей

На эти цели выделено свыше полумиллиона рублей.

В этом году в Казани планируют установить порядка 2 тыс. пожарных извещателей для более 600 семей. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинант Тимурханов.

«В этом году необходима установка пожарных извещателей для 609 семей, это около 1827 штук, на эти цели выделено 548 тысяч рублей», — сказал Тимурханов.

Напомним, что в столице Татарстана за этот год зарегистрировано 995 пожаров.

КВ
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