Молодежь РТ представила почти 700 проектов по улучшению жизни населения

Молодежь Татарстана в рамках автобусного тура «Время молодых» представила почти 700 проектов по улучшению жизни на территории их проживания.

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов отметил, что по сравнению с прошлым туром «проекты становятся более проработанными и предметными», появляется «осмысленный подход». В этом году ребята уделили большое внимание внутреннему туризму. «Молодые люди хотят рассказать о своем уникальном месте и очень эмоционально доказывают, что к ним стоит приехать», —сказал он.

Тур «Время молодых» стартовал 4 августа. Пока автобус с активистами проехал около 8 тыс. километров по 44 муниципалитетам республики. Сегодня, 9 сентября, для посещения последним городом станут Набережные Челны.

Также, сегодня в Казани на площадке в «Меге» активисты представили проекты председателю Комитета по делам детей и молодежи исполкома столицы РТ Айрату Фаизову. Сертификат на поддержку получил проект, связанный с детским лагерем для мальчиков, выросших без отца.

По словам координатора проекта Аллы Кондратьевой, без учета Челнов за месяц был презентован 671 проект. Сертификат получали по одному проекту в каждом районе.