На горнолыжном курорте «Свияжские холмы» в конце августа состоялся забег «Гонка героев»

«Свияжские холмы» были выбраны не случайно. Рельеф местности здесь разнообразен: участники могли преодолевать поля, участки с асфальтовым покрытием, лесопосадки, естественные болота и водные преграды. А зрители с азартом наблюдали за происходящим.

Во многом интерес к этим состязаниям связан с растущей популярностью нового вида спорта — гонок с препятствиями. В качестве официального в России он признан только осенью прошлого года. Ежегодно появляются все новые соревнования, но крупнейшей площадкой считается проект «Гонка героев». В республике проект поддерживают Президент Татарстана и Министерство спорта РТ.

Даже топовый атлет не застрахован от неудач

Международное название нового спортивного вида — Obstacle course race (OCR) — бег по пересеченной местности с преодолением препятствий: естественных (подъемы в гору, овраги, водные преграды) и искусственных (различной сложности рукоходы, заборы, рвы, горы). Принять участие в экстриме может каждый, для этого в «Гонке» есть разделение на два направления — чемпионат и приключение.

Первое подразумевает борьбу за призовые места и строгое судейство. В нем участвуют подготовленные атлеты в нескольких возрастных категориях. А формат «приключение» для тех, кто не совсем уверен в своих силах, здесь нет строгого судейства.

Как обычно бывает? Собирается взвод из 10 человек, часто друзей-знакомых, и трасса преодолевается в сопровождении бегущего инструктора. Участниками чаще становятся молодые ребята и девчонки, любящие спорт и экстрим. Но встречаются и те, кому за 60 лет, и обладатели веса за сотню. Главное — настрой и желание.

Но важна и подготовка. Необходимый минимум — способность пробежать 6 — 7 км без остановки и провисеть на турнике хотя бы секунд 30. Для тех, кто хочет подготовиться, есть отдельный проект с групповыми занятиями. Под руководством тренеров ребята повышают силовую и беговую выносливость, укрепляют хват и осваивают различные техники прохождения рукоходов. Но все равно спорт этот непредсказуемый. Даже топовый атлет может сорваться, оступиться и потерять время на каком-нибудь препятствии, особенно если идет дождь.

Взвод близких по духу людей

Нередко на «Гонку» люди приходят не столько за результатами, сколько за эмоциями. Во всяком случае, с них все начинается.

Андрей Модин в команде инструкторов «Гонки героев» с 2017 года, он же и многократный участник. Начал с чемпионата. Говорит, получил совершенно новые ощущения: было одновременно и сложно, и кайфово.

— Мне захотелось как-то отблагодарить организаторов за подаренные эмоции, и я записался волонтером на суперфинал, который в 2017 году проходил у нас в Казани, — рассказал Андрей. — Там познакомился с ребятами, узнал, какие нормативы нужно выполнить, чтобы стать инструктором, начал ходить на тренировки и летом 2018-го провел свой первый взвод к финишу. Сейчас у меня в копилке пять городов помимо родной Казани, в которых участвовал в «Гонке» и как атлет, и как судья, и как волонтер, и как бегущий инструктор.

Как объяснил Андрей, задача бегущего инструктора — сопровождать взвод, объясняя правила безопасного прохождения препятствий, поддерживать в команде боевой дух. Поэтому уровень физической подготовки и уверенности в своих силах нужен выше среднего. Хороший инструктор убегает с препятствия последним, а к следующему прибывает первым. Перед стартом нужно обязательно провести вводный инструктаж, разминку, выявить слабые места — кто-то боится высоты, кто-то не умеет плавать — все это нужно запомнить и действовать в соответствии.

— Отдельная песня, — признается Андрей, — бежать со взводом близких друг другу людей. Поневоле заряжаешься от них энергетикой взаимовыручки. Помню свой первый взвод в Екатеринбурге. Большая дружная семья (три поколения от 18 до 60+) собрала два взвода и пробежала всю трассу. Трогательно было наблюдать, как они поддерживали друг друга.

Любители идут за эмоциями

Альбина Маслова пришла в «Гонку героев» летом 2018 года. От друзей-спортсменов узнала, что проект набирает новых инструкторов, обратилась к главному тренеру и сдала тесты. 11 августа того же года она уже работала судьей на препятствии «рукоход «Волна».

— Этот формат работы мне больше пришелся по душе, — не скрывает Альбина. — Первая половина гонки проходит в формате чемпионата, где соревнуются лучшие атлеты Татарстана и России. Как судье мне надо донести правила прохождения препятствия до участников, контролировать технику прохождения и фиксировать результаты преодоления, улаживать спорные вопросы. Но самый любимый для меня этап — когда стартуют любители, ведь они проходят гонку ради эмоций. Мы помогаем им подняться на препятствие, пройти максимально безопасно, говорим слова поддержки и даже вытаскиваем из воды и грязи. Особенно удивляются мужчины, когда подаешь им руку и вылавливаешь из воды. Судья на препятствиях должен быть сильным, смелым, справедливым и доброжелательным. Ну, а после того, как все любители пройдут препятствия, мы тоже проходим гонку с волонтерами и испытываем на себе все эмоции участников. И это здорово!

Команда инструкторов — уже сложившееся сообщество легких на подъем людей, любящих спорт и экстрим. У каждого есть друзья в других городах, все встречаются на забегах, тренировках. Не остаются в стороне и семьи участников и инструкторов. Например, Альбина с мужем помогают в организации соревнований, вместе они проходят препятствия. А для детей — детский маршрут. Правда, в этом году организаторы не стали включать детские гонки в программу из-за пандемии. Юные экстремалы побывали на «Свияжских холмах» в качестве зрителей. У них все еще впереди.