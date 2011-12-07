Новый учебный год все школы Татарстана начали со скоростным интернетом

Об этом на брифинге в Доме Правительства республики сказал министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

Но первым слово взял министр образования и науки РТ Рафис Бурганов. Он напомнил, что республиканские учебные заведения в этом году были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения.

— На начальном этапе перехода мы столкнулись с рядом организационных и технических проблем — это и отсутствие стабильного доступа в сеть Интернет, и нехватка компьютерной техники, и отсутствие федеральных методических рекомендаций, — посетовал чиновник.

Однако благодаря консолидации общества и органов государственной власти, терпению и усилиям педагогов ситуация постепенно стабилизировалась, все участники образовательного процесса адаптировались к новым реалиям. На фоне этой ситуации Президентом РТ Рустамом Миннихановым было принято решение обеспечить все татарстанские школы доступом в интернет по оптико-волоконным линиям связи, а это 1680 общеобразовательных объектов.

Министр особенно подчеркнул, что благодаря проделанной работе в равных условиях в плане доступа к материалу в интернете находятся дети из городских и сельских школ. Кроме того, любого учителя можно подготовить к работе по новым методикам.

Глава минцифры уточнил — с 1 сентября 447 тысяч школьников имеют доступ в интернет, скорость которого не ниже 100 Мбит/с. У них появляются новые ключи к самообразованию. Для сравнения министр напомнил, что ранее 1045 школ имели выход в Сеть по технологии ADSL, где скорость доступа была на уровне 2 — 8 Мбит/с.

Подключение 1045 школ к Сети стало возможным благодаря сразу двум программам. В 546 школах это было сделано по национальному проекту «Цифровая экономика», а 499 школ (преимущественно в сельской местности) были обеспечены скоростным интернетом по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова. Больше всего школ подключили в Арском, Кукморском, Альметьевском и Мамадышском районах.

Какие еще цифровые решения подготовлены для школьников? Например, 500 ребят из 10 учебных заведений республики в пилотном режиме тестируют сервис «Я — школьник». Мобильное приложение создано по заказу самих детей — их вовлекали в обсуждение.

— Сервис — это новый опыт взаимодействия ребенка со смартфоном. С помощью мобильного приложения школьники смогут не только пользоваться электронным дневником в удобном формате и следить за своей успеваемостью, а также быть в курсе самых интересных событий. Каждый день ребята делятся своими впечатлениями от нового помощника, предлагают свои идеи и фишки, — объяснил министр.

Благодаря сервису учителя смогут также персонифицированно давать задания детям. По прогнозам, остальные школы получат доступ к приложению после 30 сентября, а в ноябре загрузят новые игровые механики.

В перспективе «Я — школьник» будет интегрирован с готовящимся приложением крупного республиканского банка — каналом для родителей «Образовательная карта 2.0». Благодаря новому сервису родители учеников смогут в личном кабинете получать информацию о том, когда ребенок пришел в школу, или, например, узнавать меню в школьной столовой, корректировать рацион питания ребенка. Сейчас в этой системе зарегистрировано 126 тысяч пользователей.

— Новые технологии и разработки в сфере образования — это дополнительный цифровой контент, который помогает и школьнику, и учителю получать возможности для большего развития и личностного роста. Цифровые решения — это способ выйти за пределы школьного образования, получить больший объем знаний, — уточнил Айрат Хайруллин.

Однако внедрение цифровых сервисов не означает перехода на дистанционное обучение. Слухи развеял глава республиканского минобра.

— С начала августа регулярно появляются фейки о том, что образовательный процесс прервется и мы снова уйдем на дистант. Я неоднократно говорил, что никаких предпосылок для этого нет. Возможны точечные карантины, но это обычная практика предупреждения роста заболеваемости, — заявил Рафис Бурганов.