Российский омбудсмен увидела школу будущего

Вместе с омбудсменом школу вчера посетили заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова и уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Экскурсию по школе и интернату для высоких гостей провел директор учебного заведения Айдар Шамсутдинов. Им показали современные классы, столовую, бассейн и многое другое. Российского омбудсмена заинтересовал вопрос, как записаться в эту школу.

— В новом учебном году в первый класс пришел учиться 491 ребенок, из этого числа более 120 — по месту жительства. Важное условие для учебы в комплексе «Адымнар»: чтобы дети и родители разделяли концепцию школы, то есть обучение на трех языках — русском, татарском и английском. Причем все языки в преподавании находятся в приоритете, — отметил Айдар Шамсутдинов.

Директор, не скрывая гордости, рассказывал гостям об учебном заведении. Полилингвальный комплекс рассчитан на 2,4 тысячи детей. Он занимает площадь свыше 50 тысяч кв. м. Это трансформируемые аудитории, актовые залы, несколько плавательных бассейнов, многофункциональные спортивные залы, спортивные площадки, школьные рестораны, интернат на 240 мест и собственный загородный центр дополнительного образования, занимающий 700 га земли, с конюшней и школьным ипподромом. В загородном центре, который разместится на базе гостинично-развлекательного комплекса «Рыбацкая деревня» в Арском районе Татарстана, планируется организовывать круглогодичные профильные смены. Здесь для детей будет создана соответствующая языковая среда.

Татьяна Москалькова не скрывала, что очень впечатлена увиденным.

— Сегодня в этой школе будущего я увидела столько новых форм обучения, философского восприятия жизни маленького человека, что это необходимо осмыслить. Этот опыт, несомненно, надо передавать по всей стране, — сказала Татьяна Москалькова. — В период пандемии российское образование пережило страшный шок и в то же время получило задачу разобраться, какие формы обучения нас ждут и что надо маленькому человеку, чтобы он стал достойным строителем нового цивилизационного пространства России.

Уполномоченный по правам человека отметила тот факт, что в школе «Адымнар» предметы преподают на трех языках учителями, прошедшими обучение непосредственно в языковой среде.

— Очень важно, что мы не повторили ошибки прошлого, когда учащиеся в школах, а также в институтах, аспирантурах изучали иностранные языки, а говорить на них не могли, — заметила омбудсмен. — В комплексе «Адымнар» готовят человека будущего, в то же время человека, выросшего на традициях и уважении своей истории, миропонимания, того, что достигли их родители, старшее поколение.

Напомним, идея создания трехъязычной школы принадлежит Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву. Всего в республике планируется построить 6 полилингвальных комплексов — два в Казани, по одному в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге.