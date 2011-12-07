В Казани наградили победителей пилотного проекта по раздельному сбору тары из-под напитков

В экоцентре Горкинско-Ометьевского леса состоялась церемония награждения победителей, сдавших больше всего бутылок и банок в фандоматы.

Всего в акции «Тару сдавай — призы получай», которая стартовала в Казани 1 февраля, приняли участие 2,2 тыс. школьников города. Это был первый в России проект по установке аппаратов по автоматизированному приему ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок.

Сообщается, что до перехода на дистанционное обучение учащиеся сдали 160 тыс. пластиковых бутылок и 25 тыс. алюминиевых банок весом 5 тонн. Их хватит на изготовление 5,5 тыс. пар кроссовок и 15 велосипедов. За сданную тару школьникам начисляли баллы.

Первые итоги акции прокомментировал генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Он подчеркнул преимущество фандоматов как систему сбора, аргументируя это максимальным возвратом объема чистого вторичного ресурса в хозяйственном обороте и переработке, а также справедливым методом, где за сдачу тары человек получает вознаграждение.

После Ильсур Метшин и заместитель гендиректора АО «РТ-Инвест» Анастасия Воробьева наградили призами 13 победителей и пять школ – №35, 182, 179, 181, 167.

С началом нового учебного года в школах возобновилась работа фандоматов — они продолжат принимать пластиковую и алюминиевую тару, а за полученные баллы школьники также получат призы.