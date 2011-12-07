В Казани отремонтировали 8,4 км проспекта Победы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

Работы по обновлению дорожного покрытия завершены от улицы Академика Завойского до улицы Губкина.

«Уложен новый слой покрытия толщиной 5 см из высокопрочной асфальтобетонной смеси, предназначенной для сильно загруженных магистралей. Отремонтировано покрытие тротуаров, автобусных и трамвайных остановочных площадок с устройством пандусов для маломобильных граждан», — уточнили в ведомстве.

Также на данном участке установили более 2 тыс. метров ограждений, заменили деформированные металлические барьеры на разворотных петлях. На участке установлено 128 новых дорожных знаков, нанесена светоотражающая разметка.

Напомним, проспект Победы входит в число самых длинных магистралей Казани (протяженность около 10 км). Проспект является частью Большого Казанского кольца.