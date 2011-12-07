Медики РКБ удалили у пациентки опухоль головного мозга размером с теннисный мяч

Врачи Республиканской клинической больницы в Казани успешно удалили опухоль головного мозга. Образование было размером с теннисный мяч. Об этом РКБ сообщила в своем Instagram-аккаунте.

В последние полгода состояние женщины резко ухудшилось: походка стала шаткой, появились трудности с глотанием и слабость в руках. Женщина даже теряла сознание. МРТ показала огромную опухоль головного мозга. Такую операцию нужно было делать только в РКБ.

«Я помню лицо анестезиолога, когда он мне маску надевал. Что-то такое говорил, доброе, хотя и не помню. Но на душе стало спокойно. И все, в следующий раз я глаза открыла уже в палате», — рассказывает женщина.

Хирургическое вмешательство длилось семь часов, а опухоль удалось убрать за одну операцию. Сейчас женщина восстанавливается в стенах больницы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что врачи РКБ вылечили от коронавируса 106-летнюю бабушку.