Огня батареям: в мэрии Казани еще не определили сроки подачи тепла

В повседневный обиход как-то очень быстро вошли свитера и одеяла. Поэтому неудивительно, что многие казанцы задаются вопросом, когда же наконец потеплеют батареи в домах и социальных учреждениях. Особенно беспокоят граждан детсады — маленькие дети подвержены простудным заболеваниям.

В пресс-службе Казанской мэрии «КВ» сообщили, что пока не определены даже приблизительные сроки подачи тепла в жилые дома. Вместе с тем теплоснабжающие организации полностью готовы к предстоящему отопительному сезону. Как объяснили в мэрии, согласно действующим нормативам тепло в дома подают в случае снижения среднесуточной температуры до 8 градусов. Причем такая температура в городе должна продержаться в течение 5 суток.

Однако, как помнится, в прошлом году отопительный сезон начался внезапно. О его старте объявили практически за сутки. И что характерно, это произошло как раз накануне бабьего лета. То есть в момент, когда среднесуточная температура держалась в пределах 11 — 14 градусов. Выходит, норматив не догма. А тепло можно включать по просьбам граждан.

Что касается обогрева различных учреждений социального назначения, то, как проинформировали в мэрии, эти организации имеют возможность подавать индивидуальные заявки на отопление в теплоснабжающие компании. Если в этом появляется необходимость.

Есть в Казани и ярые противники раннего (по их мнению) включения тепла. Мотивируют свою морозоустойчивость эти граждане заботой о своем бюджете. Поскольку полагают, если отопительный сезон начнется в сентябре, то им придется платить за весь месяц.

Исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов развеял этот миф. По его словам, сейчас почти во всех многоквартирных домах установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии. Они показывают фактически потребленное жильцами тепло. Показания с них снимаются 23-го числа каждого месяца отопительного сезона. Таким образом, если тепло дадут, скажем, 24 сентября, то оплачивать его придется уже в ноябре по октябрьской квитанции за услуги ЖКХ.

Есть ряд домов, в которых технически невозможно установить общедомовые приборы учета тепловой энергии. Там жильцы платят по нормативу — ежемесячно 1/8 от вычисленного годового потребления каждый месяц.

Что касается новых домов, построенных начиная с 2015 года, как пояснил Романов, в их подъездах уже установлены индивидуальные приборы учета тепловой энергии. За счет чего жильцы этих домов могут самостоятельно определять температурный режим в своих квартирах. И соответственно, свои расходы на отопление.