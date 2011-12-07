10 октября в Татарстане прогнозируют заморозки

10 октября в Татарстане сохранится переменная облачность, без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр РТ. В ночные часы столбик термометра упадет до 3 градусов мороза, а в дневные часы воздух прогреется до +7…+12 градусов. В Казани осадков также не ожидается. Ночью температура понизится до -1˚, а днем потеплеет до +8…+10˚.