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10 октября в Татарстане прогнозируют заморозки

Осадков по республике не ожидается.
10 октября в Татарстане сохранится переменная облачность, без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр РТ. В ночные часы столбик термометра упадет до 3 градусов мороза, а в дневные часы воздух прогреется до +7…+12 градусов. В Казани осадков также не ожидается. Ночью температура понизится до -1˚, а днем потеплеет до +8…+10˚.
КВ
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