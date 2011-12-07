Казань - лидер рейтинга по эффективности ликвидации городских свалок

В ОНФ отметили, что исследование было проведено в рамках майского указа Президента РФ, где в качестве одного из основных пунктов отмечена ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок в границах городов.По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, среди населенных пунктов именно мегаполисы чаще всего сталкиваются с проблемами незаконных свалок.«В городах-миллионерах проживают более трети всех жителей России. С помощью ресурса ОНФ «Интерактивная карта свалок», на который поступило уже более 22,5 тысячи обращений от граждан, мы провели собственное исследование всех 16 городов с населением более 1 миллиона человек. На первом месте у нас оказалась Казань с 290 решенными проблемами из 337 поступивших, на втором - Новосибирск с 64 убранными свалками из 85. Этим городам можно поставить оценку «отлично», - отметил Миронов.Остальные места, по данным ОНФ, распределились следующим образом: 3-е - Воронеж, 4-е - Пермь, 5-е - Красноярск, 6-е - Москва, 7-е - Ростов-на-Дону, 8-е - Омск, 9-е - Краснодар, 10-е - Уфа, 11-е - Волгоград, 12-е - Самара, 13-е - Санкт-Петербург, 14-е - Нижний Новгород, 15-е - Екатеринбург, 16-е - Челябинск.Эксперт ОНФ подчеркнул, что помимо лидеров (Казань, Новосибирск) и городов-аутсайдеров (Екатеринбург, Челябинск) остальным городам можно поставить оценку «удовлетворительно».«В 12 городах стабильно ликвидируется от 30 до 70% всех выявленных свалок, что в целом является удовлетворительным показателем. Но, естественно, городским властям есть над чем работать, и мы просим их внимательнее отнестись к обращениям граждан. Единственные два города-миллионера, где, на наш взгляд, сложилась критическая ситуация, - это Челябинск и Екатеринбург. В Челябинске мы обработали уже 493 заявки от граждан, при этом добиться положительного решения нам удалось лишь по 39 свалкам. Это менее 10% от всех поступивших проблем, притом что количество жалоб в Челябинске сравнимо со всеми обращениями жителей Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятыми. В столице же Свердловской области городские власти и вовсе не хотят работать с обращениями граждан. Из обнаруженных 67 свалок было ликвидировано лишь 4, и то исключительно силами активистов ОНФ. Результаты нашего рейтинга мы отправим в Минприроды России, отвечающее за реализацию национального проекта «Экология» в части ликвидации городских свалок, чтобы оно обратило особое внимание на санитарное состояние мегаполисов», - резюмировал Миронов.