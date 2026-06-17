«Татнефть» сняла лимиты на АИ-92 и дизель на заправках

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Россия/Мир
17 июня 2026  11:37

Нефтяная компания «Татнефть» отменила ограничения на отпуск бензина марки АИ-92 и дизельного топлива на своих автозаправочных станциях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей предприятия.

При этом для бензина АИ-95 лимит в 30 литров на одну машину пока сохраняется. Также восстановлена работа терминалов безналичной оплаты. В компании пояснили, что проблемы с приемом карт носили технический характер и не зависели от самого нефтяника — сейчас доступ к интернету восстановлен, оплата проходит в штатном режиме.

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«Татнефть» сняла лимиты на АИ-92 и дизель на заправках
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