Казанец расплачивался найденной банковской картой

53-летний житель Казани обратился в полицию с заявлением о краже с его банковского счета денежных средств, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Казани. Мужчина рассказал, что потерял рюкзак, в котором были банковская карта, документы на авто и одежда. Сумму ущерба он оценил в 20 тыс. рублей. Полицейские установили причастность к инциденту 26-летнего горожанина. Мужчина рассказал, что нашел рюкзак и воспользовался банковской картой потерпевшего. Также в его квартире обнаружили личные вещи казанца.