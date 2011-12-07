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Казанец расплачивался найденной банковской картой

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.
53-летний житель Казани обратился в полицию с заявлением о краже с его банковского счета денежных средств, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Казани. Мужчина рассказал, что потерял рюкзак, в котором были банковская карта, документы на авто и одежда. Сумму ущерба он оценил в 20 тыс. рублей. Полицейские установили причастность к инциденту 26-летнего горожанина. Мужчина рассказал, что нашел рюкзак и воспользовался банковской картой потерпевшего. Также в его квартире обнаружили личные вещи казанца.
КВ
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