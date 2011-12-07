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В 2018 году в Татарстане построили три детских сада

Детсады открылись в Нижнекамске, Актанышском и Верхне-Услонском районах РТ.
В селе Поисево Актанышского района построили детский сад на 120 мест, в селе Нижние Моркваши Верхне-Услонского района – на 50 мест, в 47-м микрорайоне Нижнекамска – на 260 мест. Стоит отметить, что в Татарстане строятся еще пять детских садов на 695 мест. Детские сады откроются в Арске, Кукморском районе, Тукаевском районе, Атнинском районе.
КВ
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