В 2018 году в Татарстане построили три детских сада

В селе Поисево Актанышского района построили детский сад на 120 мест, в селе Нижние Моркваши Верхне-Услонского района – на 50 мест, в 47-м микрорайоне Нижнекамска – на 260 мест. Стоит отметить, что в Татарстане строятся еще пять детских садов на 695 мест. Детские сады откроются в Арске, Кукморском районе, Тукаевском районе, Атнинском районе.