В Нижнекамске мужчина похитил из магазина детское питание

29-летний житель Башкортостана был задержан росгвардейцами в Нижнекамске с украденным детским питанием, сообщает пресс-служба ведомства. Днем в одном из ТЦ на проспекте Химиков сработала тревожная сигнализация. Служба охраны пояснила прибывшим росгвардейцам, что мужчина в отделе «Детский мир» украл несколько упаковок с питанием. Гражданин был задержан на первом этаже ТЦ, в пакете у него лежали упаковки с детским питанием на сумму более 41 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2, ст.158 УК РФ «Кража».