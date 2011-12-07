В Татарстане действует горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

В Республике Татарстан действует горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщается на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по республике. Горячая линия будет работать с 1-го по 15 октября. Специалисты службы консультируют всех желающих по вопросам, касающимся профилактики заболевания. Так, желающие могут узнать, где можно сделать прививку от гриппа, как подготовиться к вакцинации и т. д.Также сотрудники ведомства могут дать рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, и рассказать о других мерах профилактики инфекционных заболеваний.Жители республики могут задать свои вопросы по следующим телефонам горячей линии: 238-52-11, 238-96-84.