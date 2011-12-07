Казанская арена для WorldSkills примет первый чемпионат уже в ноябре

Международный выставочный центр «Казань Экспо» примет первые соревнования уже в ноябре: с 14 ноября в Казани стартует Региональный чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. До 7 декабря из числа победителей будет сформирован предварительный список сборной Татарстана, которая отправится «штурмовать» национальный чемпионат. В этом году в конкурсе 136 компетенций, 53 из которых – в категории «юниоры», для специалистов младше 16 лет, а 83 – полноценные «взрослые» направления.Общее число конкурсантов и экспертов достигло двух тысяч человек, количество компетенций по сравнению с прошлым годом увеличилось на 23, но и это, по словам вице-премьера РТ – министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова, безусловно, важный, но не главный показатель и достижение. Региональный чемпионат сезона 2018-2019 станет первым «профильным» событием для нового Международного выставочного центра «Казань Экспо», строительство которого было инициировано в преддверии проведения мирового первенства WorldSkills летом этого года.Центр площадью свыше 50 га с оснащенными соревновательными зонами и мультифункциональными залами был официально открыт 17 октября. Грядущее состязание для площадки, как заметил Рафис Бурганов, долгожданное событие, которое позволит выявить все возможности центра. Известно, что «Казань Экспо» станет основной, но не единственной площадкой проведения регионального чемпионата рабочих профессий, также «базовыми зонами» станут ведущие казанские ресурсные центры при учреждениях среднего профессионального образования – Казанском строительном колледже и Казанском техникуме информационных технологий и связи.Региональный чемпионат в этом году должен стать перспективной профориентационной площадкой. По планам организаторов, основные площадки WorldSkills в Казани за время проведения состязаний посетят порядка 15 тыс. школьников старших классов и студентов.Выставочный центр «Казань Экспо» был построен для проведения мирового первенства WorldSkills летом этого года. Первый камень в основание площадки для чемпионата по профессиональному мастерству заложили Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент Союза «Ворлдскиллс Россия» Павел Черных.