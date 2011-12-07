Прикамский маршрут может туриста и удивить, и огорчить

Впечатления от великолепия и величия второй по величине реки России потрясающие! А вот с маршрутом по камским городам с их достопримечательностями все не так однозначно. В итоге путешествие по Каме выдалось контрастным: места, где побывала, поделились на те, что впечатлили, и те, что оставили грусть.ЧистопольЧТО ВПЕЧАТЛИЛО. Главная гордость Чистополя - Мемориальный музей Бориса Пастернака, открытый в 2012 году. Экскурсовод напомнила, в годы войны в числе других известных писателей и деятелей культуры поэт, прозаик, переводчик, лауреат Нобелевской премии Борис Леонидович Пастернак жил во время эвакуации в доме №75 по ул. Володарского (ныне Ленина, 81) с 18 октября 1941 года по 25 июня 1943 года.Шесть залов музея поразили своей ухоженностью, уникальностью экспонатов (например, прижизненным изданием романа Пастернака «Доктор Живаго»), блестящей эрудицией экскурсоводов, а самое главное - искренней и трепетной любовью, с которой там все обустроено.Стыдно признаться, но только здесь я узнала, что мать Пастернака Розалия Исидоровна была талантливейшей пианисткой, а папа - художником, который по просьбе самого Льва Толстого проиллюстрировал первое издание романа «Воскресение». Его прижизненное издание тоже экспонируется в музее, рассказывая о дружбе Леонида Осиповича Пастернака с великим Толстым, а также известными русскими художниками Серовым, Врубелем, Левитаном.Маленький Боря пытался рисовать, как папа, и занимался музыкой, как мама. Он даже написал две прелюдии и сонаты, которые высоко оценил композитор Скрябин, но выбрал стезю поэта, при этом до конца дней продолжая считать, что так и не нашел своего жизненного пути.Сакральное место музея - комната и рабочий стол поэта. В Чистополе ему очень легко работалось. Именно здесь он готовил черновики для будущего романа «Доктор Живаго»…Впечатлил в Чистополе отреставрированный старинный городской парк - Скарятинский сад, где установлен и легкий, и величественный памятник Пастернаку.ВЫЗВАЛО ГРУСТЬПоражаешься тому, сколько в Чистополе потенциальных туробъектов, которые нуждаются в срочной реставрации! Среди них, например, родной дом Софии Губайдулиной и музыкальная школа имени нашей великой землячки - всемирно известного композитора. Здание давно ждет ремонта (постройка начала прошлого века!), хотя здесь можно было открыть музей детства музыканта, который наверняка привлечет толпы поклонников творчества Губайдулиной.Помимо школы, где она училась, в столь же плачевном состоянии находится и дом Софии Асгатовны. Неподалеку от него еще одна памятная старинная школа, где во время войны в чистопольской эвакуации учились дети знаменитых людей России, в числе которых был известный актер Алексей Баталов. По словам экскурсовода, еще живы его одноклассники, помнящие «вкусные» и яркие детали той поры. Одна из них рассказала, как однажды на уроке географии Алеша так живо и эмоционально описал извержение вулкана Везувий, что учитель предрек: «Ну, Баталов, быть тебе актером!»Заброшено и здание бывшего ночлежного дома, куда селили погорельцев и бедолаг, обобранных до нитки ворами и мошенниками. Не менее интересный туристический объект - приют для девочек-сирот, он тоже нуждается в срочной реставрации. А еще украшением туристической карты Чистополя могли бы стать десятки старинных, причудливой архитектуры, но, увы, заброшенных купеческих домов.СарапулЧТО ВПЕЧАТЛИЛО. Во-первых, особый певучий говорок местного населения. В 100-тысячном удмуртском райцентре говорят с непривычным для нас, но очень приятным акцентом. Впечатлил памятник кавалерист-девице Дуровой на коне. Открытием для многих оказался факт, что родом Надежда из этих мест, была она дочерью сарапульского головы. Вышла здесь замуж за местного чиновника, родила сына. Но потом резко поставила крест на личной жизни и семье, бросив все, уехала в армию, оставив потом о себе яркий след в истории.В Сарапуле много памятных мест, связанных с революцией 1917 года и Гражданской войной. На одном из старинных зданий мы увидели табличку: «В годы революции здесь размещалась Вторая конная армия». А на отреставрированной набережной стоит необычный памятник красным воинам, освободившим баржу смерти.В центре помпезной набережной находится новенький фонтан с ныряющей в волну позолоченной рыбой-стерлядью - символом Сарапула. Радуют глаз ухоженные благоухающие клумбы, а рядом, буквально в двух шагах…ВЫЗВАЛО ГРУСТЬ ...развалины старых домов, из которых тянет гнилью и сыростью. В центре - разрушенные тротуары, а вдоль улиц - древние (еще деревянные!) ливневки, напоминающие сточные канавы.В том, что Россия - страна контрастов, в этом провинциальном городке убеждаешься на каждом шагу. На улицах обилие редких памятников купеческой архитектуры, особняков позапрошлого и прошлого веков, в основном в стиле ампир и модерн. Строили камские купцы с выдумкой: ни один дом не похож на другой! Чего стоит один только особняк в стиле модерн, где сейчас размещается… местная электростанция. Проложить бы в этом городе уникальный турмаршрут, посвященный памятникам купеческой архитектуры. И потянулись бы сюда туристы полюбоваться на то, как жили прикамские купцы!А то, какую картинку можно сделать из старинных двухэтажных особняков, наглядно демонстрирует недавно отреставрированный дом городского головы, где комфортно размещается медицинский коммерческий центр. Обомлев от такой красоты среди городских развалин, туристы спешат сделать селфи на фоне алого особняка и порассуждать о том, что ведь можем же, когда захотим! Рядом с этим чудом искусства современных реставраторов Италия отдыхает! Правда, по соседству ждет своего часа жуткая хибара, а еще древние канализационные желоба…ПермьЧТО ВПЕЧАТЛИЛО. По тому, как вольготно раскинулась Пермь по берегам матушки Камы, город напоминает волжский Волгоград. Впечатляет череда монументальных мостов и оптимистический лозунг в речном порту: «Счастье не за горами».Речной и железнодорожный вокзалы - напротив друг друга. Местные краеведы придумали очень умную подсказку для туристов: от площади двух вокзалов в центр города-миллионника ведет по тротуару яркая зеленая линия, следуя по которой прибывший в Пермь путешественник может самостоятельно найти главные достопримечательности. А на стендах возле них размещена основная информация.В Перми масса памятных мест, связанных с известными людьми России. Старейший и уникальный по архитектуре Пермский театр оперы и балета, открытый в 1879 году, носит имя великого Петра Чайковского. На улице Сибирской впечатляет дом-музей Сергея Дягилева. В его родовом особняке расположен не только музей известного художественного и театрального деятеля, но и отличная школа-лицей. А вот необычный памятник основателю города капитану-поручику артиллерии Василию Татищеву, который 280 лет тому назад по приказу Петра Первого отправился на Каму закладывать город.До того, как я побывала в пермском парке им. Чехова, считала, что скульптура дамы с собачкой есть только в Ялте. Оказывается, бюст Антона Павловича, скульптуры «Ванька Жуков» и «Дама с собачкой» давно поселились в местном городском парке, открытом в 1954 году к 50-летию со дня смерти Чехова. Писатель был в Перми дважды. Говорят, именно здесь он нашел прообразы своих знаменитых трех сестер, поэтому Пермь еще называют городом трех сестер.На одной из главных улиц города - Комсомольском проспекте, невозможно не остановиться возле жанровой скульптуры «Пермяк - соленые уши». Она состоит из двух частей - фигуры фотографа и круглой рамки с большими ушами. Вставляешь в рамку лицо - и ты тот самый пермяк - соленые уши. Почему соленые-то? По рассказу гида, пермяки добывали соль в узких соляных штольнях, куда с трудом пролезала голова, и кристаллики соли набивались в уши.ВЫЗВАЛО ГРУСТЬ. С первого взгляда видно, как нуждается город в капитальном ремонте! Облупленные, обшарпанные дома на каждом шагу. Причем как памятники старины, так и современный жилфонд чем-то напоминают Казань 90-х годов с трущобами в центре.Потрясло, что детский кукольный театр находится здесь в здании бывшей пересыльной тюрьмы. Удручающее впечатление оставила жутко загазованная промзона, а также пробки при выезде из города. А заросших борщевиком полей под Пермью просто немерено! Легче сказать, сколько здесь возделанной земли, чем пустующей. За окном автобуса борщевик-победитель предуральских земель стоял буквально стеной!Гид заметила, если перефразировать известную пословицу «Семеро с ложкой, один с сошкой», то в Пермском крае согласно статистике это 17 с ложкой и только один с сошкой. Рабочих рук в сельском хозяйстве не хватает катастрофически, хотя в этих местах встречаются плодороднейшие черноземы.Думаю, теперь понятно, почему путешествие по Каме оставляет такие контрастные впечатления.