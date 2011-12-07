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Семь татарстанских художников удостоены премии имени Николая Фешина

В Казани, художественной галерее «Хазинэ», открылась Пятая межрегиональная академическая выставка-конкурс «Красные ворота/Против течения-2018».
В церемонии открытия выставки принял участие Президент Академии художеств России Зураб Церетели. Зураб Константинович наградил медалью «За заслуги перед Академией» Президента Татарстана Рустама Минниханова и грамотой министра культуры РТ Ираду Аюпову. Также были объявлены лауреаты ежегодной Премии в области современного изобразительного искусства им. Николая Фешина. В 2018 году оргкомитет учредил восемь наград. Лауреатами премии стали татарстанские художники Владислав Баранов, Махмут Вагапов, Анатолий Егоров, Гузель Исаева, Александр Новиков, Марина Самакаева, Альфрид Шаймарданов и нижегородский мастер Владимир Фуфачев. 
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