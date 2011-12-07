Свое фермерство: как бесплатно запустить свой интернет-магазин за 5 минут?

Минсельхозпрод РТ информирует, что ведущий банк для аграриев разработал экосистему цифровых сервисов «Своё фермерство» для небольших фермерских предприятий. Система создана для помощи в ведении успешного агробизнеса и включает маркетплейс для реализации производимой фермерами сельскохозяйственной продукции.

Несмотря на то, что система заработала совсем недавно, она быстро набирает популярность. На сегодняшний день 70 татарстанских фермеров уже зарегистрировались на площадке «Своё фермерство». Впрочем, бесплатно открыть здесь свой интернет-магазин, создать витрину со своими товарами и получать заказы может любой фермер. При этом фермеры сами устанавливают цены, способы доставки и оплаты, а сервис поможет с продвижением: от создания каталога до проведения первой сделки. Для того, чтобы загрузить свою продукцию и начать продавать ее напрямую потребителям, достаточно просто перейти по ссылке.

На маркетплейсе экосистемы поставщики и производители товаров для сельского хозяйства могут размещать свою продукцию, что позволит покупателям найти и выбрать подходящий товар или услугу от проверенных поставщиков.

На площадке доступен подбор персонала. На ресурсе есть база резюме, в которой можно найти необходимых сотрудников, а также опубликовать вакансию.

Не менее важной особенностью является возможность подбора товаров для ведения сельского хозяйства, в том числе семян. Исходя из определенных параметров (регион возделывания, культура и направление использования) можно подобрать семена в один клик при помощи умного сервиса.

В рамках экосистемы «Свое фермерство» татарстанским предпринимателям доступен еще и ряд полезных сервисов: онлайн-консультация ветеринара и зоотехника, карта агротехнологий, управление сельским хозяйством, а также другие бизнес-сервисы, помогающие предпринимателям эффективно вести свое дело, сообщает Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Узнать более подробную информацию о возможностях и условиях использования продукта можно в любом отделении Татарстанского филиала Россельхозбанка или позвонив по телефону «горячей» линии 8(800)100-0-100.

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