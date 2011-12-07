В Татарстане еще на одной птицефабрике введен карантин

В Зеленодольском районе Татарстана на птицефабрике «Залесный» введен карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующий указ подписан президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Согласно документу, на территории птицефабрики и в угрожаемой зоне в радиусе пяти километров установлен карантин. В опасную зону входят села Большие Ключи, Большие Яки, Большие Кургузи, поселок Светлое Озеро, деревни Ивановское, Соловьевка, Каратмень, Малые Кургузи и Красный Кармыш Зеленодольского района.

Также определена зона наблюдения, в которую вошли села Бишня, Большой Кульбаш, Уразла, Малые Ключи, Бело-Безводное, поселки Садовый и Местечко Раифа, а также деревни Сентяк, Чирючи, Никольское, Маевка и Утянгуш Зеленодольского района.

Разработкой и утверждением плана мероприятий по ликвидации очага птичьего гриппа занимается главное управление ветеринарии Кабмина РТ. Мероприятия должны предотвратить распространение заболевания на территории Татарстана.