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Жительница Казани перевела заключенному 150 тысяч рублей после общения на сайте знакомств

Девушка хотела купить машину через «связи» осужденного.

В УМВД России по Казани сообщили об еще одном случае интернет-мошенничества.

На этот раз жертвой обмана стала 28-летняя жительница столицы РТ. Познакомившись с молодым человеком в социальных сетях, она узнала, что на данный момент ее собеседник отбывает наказание в колонии. Однако несмотря на это, она продолжила общение с ним и, более того, рассказала о планах покупки авто.

Тогда заключённый предложил ей свою помощь, рассказав, что у него есть «связи». За это он попросил девушку перевести ему 150 тысяч рублей. Когда та совершила перевод, он перестал ей отвечать. После потерпевшая обратилась в полицию. Найти его было просто. Как оказалось, ее собеседник отбывает наказание в колонии за тяжкое преступление. Отрицать своей вины 26-летний молодой человек не стал. 

КВ
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