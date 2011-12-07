В понедельник в Казани откроют памятник Герою России Марату Ахметшину

10 декабря, в понедельник, в Казани пройдет торжественная церемония открытия памятника Герою России Марату Ахметшину, сообщает пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города. Монумент воздвигнут у школы № 113, по адресу ул. Адоратского, 36а. Марат Ахметшин обучался в этой школе, после чего поступил в Казанское артиллерийское училище. 3 июня 2016 героически погиб при выполнении боевой задачи в Сирии. Указом Президента РФ от 23.06.2016 за мужество и героизм при выполнении специальных задач ему посмертно присвоено звание Героя РФ.