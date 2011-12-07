17 татарстанцев получат медали «100 лет образования ТАССР»

Президент РТ Рустам Минниханов подписал указ о вручении медалей «100 лет образования ТАССР» Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы и Героям Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы РТ.

«Награды будут вручены за существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и активную общественную деятельность», — уточняется в сообщении.

Медали положены 17 татарстанцам, удостоенных орденов.

Сегодня Минниханов лично приехал поздравить с Днем Героев Отечества Героя Социалистического Труда Ильдуса Мостюкова. Медаль 100-летия ТАССР ему вручили 8 ноября.