Казанский школьник собрал сведения о 14 поколениях своего рода

Ученик казанской школы Искандер Байрамов составил родословную 14 поколений своей семьи. Он узнал, кем были его предки и какой вклад они внесли в историю России. Результатами своей большой исследовательской работы Искандер поделился с читателями «Казанских ведомостей»:

— Как-то мы разговаривали с моим дедушкой, известным татарским писателем Нуром Ахмадиевым. И он мне прочитал свое стихотворение «Завещанье», которое обращено к нам, потомкам:

«Завещаю тебе духа твердость,

языка мелодичного звук.

Я бы мог умереть спокойно,

если б принял ты это, внук!

Мое наследство — чистая совесть,

твердой верой пронизанный путь.

Благословенье дедов

до седьмого колена

Прими, мой внук,

тебе останется пусть!»

Стихи запали мне в душу. И когда я услышал о проведении всероссийской конференции «История моей семьи — страница тысячелетней истории Отечества», вдруг понял, что хотел бы больше узнать о своих предках. Кем они были, чем жили, какие семейные традиции соблюдали, откуда корни нашего семейного древа? Начал искать материалы в различных источниках. Чтобы составить генеалогическое древо, пришлось немало потрудиться. Работал с архивными материалами сельских советов деревень Асеево Азнакаевского района Татарстана, Кызылбай (Тагыл) Шатровского района Курганской области. Изучал семейный архив, книги ученого, историка Тахира Каримова «Эсэй-Митрэй мирасы», Гульсины Тепловой (Шагиевой) «Буыннар хэтере. Воспоминания потомков. История семьи Шагиевых и Ахмадиевых. (Конец XIX — начало XXI века)». Обращался к источникам интернет-ресурсов. Большим подспорьем оказалась родословная, составленная по просьбе моего дедушки Нура Ахмадиева историком Дамиром Гарифуллиным. Познакомился с дальними родственниками, о существовании которых раньше только слышал от родителей. Это заняло целый год, однако оказалось очень интересным и увлекательным занятием.

В итоге были найдены сведения о 396 представителях рода на протяжении 14 поколений! По результатам проведенной работы было составлено генеалогическое древо.

Вот что мне удалось узнать. Мой род объединил четыре ветви. Со стороны папы — Байрамова Ильшата Ракиповича — это Байрамовы и Нуртдиновы, со стороны мамы — Ахмадиевой Ляйли Нуровны — Ахмадиевы и Муратовы.

Первый из найденных мной представитель рода Байрамовых, Надырша, родился в 1798 году в деревне Нижние Отары Мамадышского уезда Казанской губернии. В наше время это Сабинский район РТ. Представители рода занимались сельским хозяйством, были отличными мастеровыми, пчеловодами и лесниками. Родовое дерево Байрамовых — дуб. Рядом с деревней есть дубовая роща, одна из частей этой рощи называется «пасека Валиуллы».

Род Нуртдиновых. Первый представитель, Акман, родился в 1809 году в деревне Кичикир Янаульского района Уранской волости Оренбургской губернии (нынешний Башкортостан). Представители рода занимались сельским хозяйством, рыболовством, пчеловодством. Родовое дерево — сосна.

Род Ахмадиевых. Первый представитель, Килдем, родился в 1600 году и проживал в деревне Асеево Азнакаевского района Татарстана. Предки занимались сельским хозяйством, животноводством. Родовое дерево — яблоня.

Род Муратовых. Первый представитель, Байдак, родился в 1825 году в деревне Тагыл (Кызылбаево) Терсюкской слободы. В наше время это Шатровский район Курганской области. Представители рода занимались сельским хозяйством, рыболовством и охотой. Одно из полей у деревни носит имя нашего прадеда — «Абугерей игене» («поле Абугарея»). Родовое дерево — сосна.

Современная история нашей семьи. Мама — Ляйля Нуровна Байрамова — уникальный врач, кандидат медицинских наук, невролог, остеопат, является создателем нового направления в работе логопедов и ортодонтов — предлогопедической и преортодонтической подготовки пациентов.

Папа — Ильшат Ракипович Байрамов — экономист, с моим дедом, кандидатом химических наук, Ракипом Байрамовичем участвовали в создании и внедрении инновационного метода электрохимической защиты металлических труб от коррозии металла. Данный метод сегодня широко используется у нас в Татарстане и по всей России.

Моя сестра — Байрамова Энже Ильшатовна (1995 г. р.) окончила казанскую школу № 39 с серебряной медалью, сейчас учится в Венском государственном университете. Энже очень активная в общественной жизни. По приезде в Вену в 2013 году самостоятельно организовала для однокурсников Сабантуй на Дунае. В 2015 году Энже с Ривой ханум Рюдиссер юридически зарегистрировали общество татар Австрии. И уже на следующий год при поддержке Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова и Министерства культуры РТ был проведен первый официальный Сабантуй-2016 в Вене. В 2018 году сестра приняла участие в конкурсе красоты и стала «Мисс Ауропа кызы» («Татарочка Европы») в Будапеште и затем призером конкурса «Татар кызы — 2018» в Казани. В 2019 году Энже выбрали советником председателя Альянса татар Европы по делам молодежи.

Изучение своих корней привело меня к пониманию, насколько важно жить так, чтобы последующие поколения могли опираться на нас. И я уверен, что вклад моей семьи в историю России будет продолжаться нами. Этому я посвятил свое стихотворение:

Пусть упадет звезда

и сбудутся желания…

«Я Вас люблю. О… да!» —

так говорят послания.

Пусть сбудутся мечты,

пусть верят в НЛО.

Что сделал в жизни Ты?

Что сделал?.. Для чего?..

Воссоздание истории своего рода — это дань почтения предыдущим поколениям и уверенный взгляд в будущее. И я принимаю то наследие, которое оставили нам наши прадеды. И «благословенье дедов до седьмого колена»!

Наша справка

Искандер Байрамов - девятиклассник школы №39 города Казани. В 2020 году Искандер принял участие в ряде республиканских и международных конкурсов. Победил в пяти из них. В том числе занял первое место в республиканском конкурсе «Моя родословная», проводимом Государственным комитетом РТ по архивному делу, стал победителем XIII Международной научно-практической гуманитарной родоведческой конференции «История моей семьи - страница тысячелетней истории Отечества». По итогам конференции Искандер включен в государственный ресурс одаренных детей России и награжден сертификатом на обучение в образовательном центре «Сириус».