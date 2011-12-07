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Минниханов вручил ученому-конструктору Ильдусу Мостюкову медаль к 75-летию Победы

Минниханов совместно с госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым лично посетил и поздравил 92-летнего ученого-конструктора с Днем Героев Отечества.

Глава РТ Рустам Минниханов в честь 75-летия Победы вручил Герою Социалистического Труда Ильдусу Мостюкову памятную медаль. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов совместно с госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым лично посетил и поздравил 92-летнего ученого-конструктора с Днем Героев Отечества. Он отметил, какой большой вклад Мостюков внес в укрепление обороноспособности страны.

Звания Героя Социалистического Труда Ильдус Шайхульисламович удостоился в 1980 году за создание единой государственной общевойсковой системы радиолокационного опознавания. 

КВ
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