Глава правительства РФ Михаил Мишустин оценил качество медицинских симуляторов, выпускаемых в Татарстане.

Во время круглого стола Международного экспортного форума «Сделано в России» руководитель Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что в рамках осмотра выставки Мишустин отметил производящуюся в Казани продукцию компании «Эйдос-Медицина».

«Передаю вам восхищение от Михаила Владимировича», — сказала Никишина в беседе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Также Премьер-министру РФ продемонстрировали симулятор для отработки практических навыков в лапароскопической хирургии.