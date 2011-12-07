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Мишустин оценил качество медицинских симуляторов, выпускаемых в Татарстане

Премьер-министру РФ продемонстрировали симулятор для отработки практических навыков в лапароскопической хирургии.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин оценил качество медицинских симуляторов, выпускаемых в Татарстане.

Во время круглого стола Международного экспортного форума «Сделано в России» руководитель Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что в рамках осмотра выставки Мишустин отметил производящуюся в Казани продукцию компании «Эйдос-Медицина».

«Передаю вам восхищение от Михаила Владимировича», — сказала Никишина в беседе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.  

Также Премьер-министру РФ продемонстрировали симулятор для отработки практических навыков в лапароскопической хирургии.

КВ
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