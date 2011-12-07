Озвучены места, где казанцы чаще всего зимой получают травмы

В ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» врач травматолог-ортопед отделения травматологии № 1 клинической больницы № 7 Казани Александр Бородкин озвучил места, где казанцы чаще всего зимой получают травмы.

По словам специалиста, самыми травмоопасными местами в зимнее время года становятся для жителей Казани лестницы зданий и переходов, а также, как ни странно – остановки общественного транспорта. Именно здесь наиболее часто люди получают травмы, ушибы и переломы конечностей в результате падения на ягодицы или вытянутые руки. Более тяжелые травмы фиксируются у пожилых горожан, в том числе бич пенсионеров - переломы шейки бедра и костей верхней части бедренного пояса, а также рук, ног и позвоночника.