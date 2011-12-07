При администрации Лаишевского района предложили создать рабочую группу по строительству М12

При администрации Лаишевского района предложили создать рабочую группу по строительству трассы М12 Москва — Казань, сообщила пресс-секретарь миндортранса РТ Наиля Клевлеева.

«На последнем заседании круглого стола по строительству трассы было предложено создать рабочую группу при муниципалитете, куда войдут представители всех поселений Лаишевского района. Думаю, что когда начнется процесс строительства автодороги, это будет актуально», — сказала докладчик.

Она уточнила, что представители рабочей группы смогут контролировать все проводимые работы, и напомнила, что в состав действующей рабочей группы входят представители ряда министерств и ведомств РТ, а также местные жители.

Напомним, завершить строительство скоростной трассы М12 планируют к 2024 году. По территории республики пройдет 142 км дороги.