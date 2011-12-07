В Казани обсуждают аспекты халяльного образа жизни

Подробностями проведения этого события поделились в ходе пресс-конференции председатель комитета по стандарту «Халяль» ЦРО — ДУМ РТ Ирек хазрат Зиганшин, директор АНО «Центр оказания помощи людям с ОВЗ «Добрый мир для всех» Лирия Кусайманова, директор Исламского юридического центра Джалиль Мустафин и имам соборной мечети аль-Марджани Мансур хазрат Джалялетдин.

Организаторами конференции выступают АНО «Центр оказания помощи людям с ОВЗ «Добрый мир для всех», комитет по стандарту «Халяль» и Исламский юридический центр.

Организации конференции предшествовало проведение круглого стола на ту же тему.

— Мы — мусульмане Татарстана, а Татарстан является неотъемлемой частью российского государства, понимаем особую роль России в мировом пространстве, — прокомментировала Лирия Кусайманова. — Страна сильна только тогда, когда каждый народ в этом общем доме вносит свой вклад в его укрепление и жизнеустройство.

Следует отметить, что халяль — это свод правил, лежащих в основе образа жизни мусульманина. Вопреки распространенному заблуждению, ограничения, лежащие в основе концепции халяль, касаются не только выбора продуктов питания, но затрагивают все сферы жизни.

Лирия Кусайманова отметила, что в основе концепции проекта «Халяль как образ жизни» лежат такие принципы, как здоровое сознание и образ жизни, забота о близких и нуждающихся.

В рамках конференции будут обсуждаться вопросы исламской юриспруденции в российском праве.

— Халяль — понятие широкое, означающее дозволенность, в том числе в сфере общественных отношений, — заметил Джамиль Мустафин. — Понятие «халяль» для юриспруденции довольно новое. Важно соотносить его нормы с нормами российского законодательства. Мусульмане, соблюдая российские законы, также соблюдают и нормы мусульманской морали и нравственности.