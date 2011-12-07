В Казани экологи обнаружили незаконную свалку снега

Очередное несанкционированное складирование снега на площади более 20 тысяч кв. метров было выявлено между поселками Царицино и Нагорный. Специалистам министерства удалось застать нарушителей на месте преступления - в момент приезда экологов спецтехника осуществляла работу по выталкиванию снега. Сейчас устанавливается собственник территории, которому в дальнейшем будет предъявлено обвинение по статье 3.6 КоАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами». Виновник должен будет заплатить штраф. На граждан денежное наказание налагается в размере от 2 до 3,5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. Выявление повторного нарушения в течение года для юридических лиц может обернуться штрафом до 1 млн. рублей, сообщает пресс-служба министерства. С декабря 2018 года специалистами министерства экологии и природных ресурсов РТ выявлено 7 незаконных снежных свалок. Подобные складирования наносят природе большой ущерб, ведь снег, убранный с улиц загрязнен реагентами. При сбросе в неустановленные места вместе с талыми водами попадает на почву, что ведет к ее загрязнению и загрязнению находящихся поблизости водных объектов.