В РТ инспектор ДПС спас голосующую на обочине замерзшую пожилую женщину

На трассе в Татарстане инспектор ДПС спас голосующую на обочине замерзшую пожилую женщину, пишет ИА «Татар-информ».Заместитель командира второго взвода третьей роты отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан старший лейтенант полиции Денис Агеев во время патрулирования автодороги Казань – Оренбург заметил на обочине пожилую женщину, которая останавливала попутные транспортные средства.