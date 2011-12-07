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В РТ инспектор ДПС спас голосующую на обочине замерзшую пожилую женщину

Пенсионерка пыталась поймать попутку, чтобы добраться до города.
На трассе в Татарстане инспектор ДПС спас голосующую на обочине замерзшую пожилую женщину, пишет ИА «Татар-информ».Заместитель командира второго взвода третьей роты отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан старший лейтенант полиции Денис Агеев во время патрулирования автодороги Казань – Оренбург заметил на обочине пожилую женщину, которая останавливала попутные транспортные средства.
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