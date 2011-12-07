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Сотрудники бюджетной сферы в Менделеевске получат ключи от квартир во II квартале 2021 года

Сейчас в доме подключаются к системе водоснабжения, устанавливают натяжные потолки и межкомнатные двери.

В Инспекции Госстройнадзора РТ сообщили, что дом, строящийся в Менделеевске по национальному проекту «Жилье и городская среда» и по программе социальной ипотеки, будет готов к сдаче во II квартале текущего года.

По информации ведомства, на данный момент инспекторы проводят проверку жилого пятиэтажного здания. В доме, рассчитанном на 60 квартир, подключаются к системе водоснабжения, устанавливают натяжные потолки и межкомнатные двери. Общая площадь здания составляет 4,3 тыс. кв. метров.

Известно, что застройщиком дома выступает Госжилфонд при Президенте РТ. Квартиры по республиканской программе льготной ипотеки получат сотрудники бюджетной сферы. 

КВ
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