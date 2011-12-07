Татарстан получит более 50 млн рублей на выплаты медработникам

На официальном портале Правительства РФ появился документ об утвержденном распределении межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году бюджетам регионов на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом.

Согласно документу, Татарстан на выплаты медработникам, помогающим зараженным коронавирусом пациентам, получит 50 468 300 рублей, республика Коми — свыше 267 млн, Московская область — более 413 млн рублей, Дагестан получит почти 460 млн рублей, Пермскому краю — более 1 млрд рублей, а Москве более 4,3 млрд.

Всего Кабмин из резервного фонда правительства распределит более чем 9,2 млрд.