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Татарстан получит более 50 млн рублей на выплаты медработникам

Всего Кабмин из резервного фонда правительства распределит более чем 9,2 млрд.

На официальном портале Правительства РФ появился документ об утвержденном распределении межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году бюджетам регионов на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом.

Согласно документу, Татарстан на выплаты медработникам, помогающим зараженным коронавирусом пациентам, получит 50 468 300 рублей, республика Коми — свыше 267 млн, Московская область — более 413 млн рублей, Дагестан получит почти 460 млн рублей, Пермскому краю — более 1 млрд рублей, а Москве более 4,3 млрд.

Всего Кабмин из резервного фонда правительства распределит более чем 9,2 млрд. 

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