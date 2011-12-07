«Гриль-фест» в Горкинско-Ометьевском лесу стартует 15 мая

Казанцев приглашают на «Гриль-фест» в Горкинско-Ометьевском лесу. Программа мероприятий опубликована в официальном аккаунте пространства в социальных сетях.

Так, в эти выходные жители города могут присоединиться к мастер-классам от лучших шеф-поваров Татарстана, а также попробовать блюда из мяса, рыбы, сыра и овощей, приготовленных на барбекю.

Кроме того, 15 и 16 мая для пришедших будут работать шатёр для чайных церемоний, детская зона с бесплатными мастер-классами и фотозона.

«Вас ждёт музыка, общение и классная атмосфера майских пикников!» — резюмировали организаторы в социальных сетях.











