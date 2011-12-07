Александр Сладковский: На самоизоляции расслабляться некогда

«Воздушная яма» самоизоляции

— Александр Витальевич, как вы считаете, изменится ли мир после пандемии?

— Очень сильно изменится. Очень многие стали жертвой эпидемии, многие погибли. Это первый и самый страшный итог пандемии. Второй итог — мощный удар по экономике. Огромное количество людей остались без работы. Им требуется серьезная государственная помощь.

Наш оркестр не пострадал так сильно, мы ощущаем колоссальную поддержку Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова.

— В чем для вас была главная сложность в самоизоляции?

— Знаете, незадолго до объявления режима самоизоляции, 8 и 10 марта, мы с огромным успехом сыграли «Летучего голландца» в Казани и Москве, в Концертном зале имени Чайковского. В этом году исполняется 10 лет, как я работаю с симфоническим оркестром Татарстана. Все эти годы мы работали в безумном темпе. И вдруг после такого десятилетия взлета — резкая остановка. Ощущения похожи на то, когда попадаешь в воздушную яму. Есть момент не то чтобы страха, а предчувствия поворота событий.

— Какие жизненные уроки преподнес режим самоизоляции?

— Опыт общения с самим собой, близкими. Это абсолютно новые ощущения.

Несмотря на все трудности, надо быть в форме.

Еще это колоссальный урок терпения, урок преодоления. Но только в таких экстремальных, исключительных обстоятельствах ощущаешь важность и необходимость живого общения. И еще ситуация с коронавирусом показала, что мы должны быть готовы к любым обстоятельствам, не теряться, не паниковать.

— За время самоизоляции музыканты не потеряли творческую форму?

— Музыканты нашего оркестра — настоящие бойцы. Все два месяца режима самоизоляции они продолжали репетировать самостоятельно. И сейчас большую часть времени будут заниматься дома. График репетиций составлен так, чтобы они не выходили все вместе, а репетировали небольшими группами. Мне кажется, мы разумно организуем репетиционный процесс, чтобы обезопасить людей от возможности подхватить вирус.

На данный момент моя главная задача — сделать все, чтобы по окончании этого кошмара мы как можно быстрее вошли в нормальный ритм жизни, вернулись к полноценным репетициям, возобновили концерты.

— Сложно ли симфоническому оркестру покорять онлайн-пространство, играть для виртуального зрителя, которого музыканты не видят и не чувствуют?

— Не представляю себе, как играть при пустом зале. Одно дело — камерный коллектив. Он может себе позволить выступить онлайн. Но я не помню, чтобы такие концерты давал большой оркестр. К тому же для организации качественной трансляции зал должен быть оснащен современным оборудованием. Там должны работать квалифицированные звукорежиссеры, видеооператоры, которые смогут проводить онлайн-концерты на высочайшем техническом уровне. Но такое оборудование и такие специалисты есть далеко не в каждом концертном зале. А писать концерт на две полупрофессиональные камеры — это не продвижение классической музыки, оркестра, солистов, а наоборот — антиреклама.

— Александр Витальевич, какие ближайшие планы оркестра?

— У нас много стратегических планов: записи дисков, подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным 100-летию образования ТАССР, поэтому расслабляться некогда. Готовимся к фестивалю «Казанская осень», который традиционно проходит 30 августа у стен Казанского кремля возле Дворца земледельцев. Надеемся, праздник состоится.

Наш оркестр с лучшими музыкантами разных поколений записал все симфонии и инструментальные концерты Петра Ильича Чайковского. Это 11 часов музыки. Планировали презентацию бокс-сета «Чайковский-2020», который состоит из 10 дисков, в мае, к 180-летию со дня рождения великого композитора. Но из-за пандемии презентация не состоялась. Но она будет! Мы ее проведем, как только это станет возможно. Пока альбомы доступны для прослушивания в цифровом формате на всех стриминговых площадках России и мира: Apple Music, Google Play, Spotify, Deezer, Yandex Music, YouTube Music, в социальной сети «ВКонтакте».

Встреча с друзьями. Пока онлайн

Недавно Александр Сладковский стал участником первого заседания дискуссионного форума #ArtSpace. Каждую неделю мировые звезды оперы и балета, музыканты, менеджеры, режиссеры и представители власти будут встречаться в формате онлайн и обсуждать самые актуальные проблемы российской и мировой культуры. Тема первой дискуссии была созвучна теме общероссийского журналистского проекта «Адаптация» — «Что потеряет и что приобретет культура после пандемии?»

Вместе с Александром Сладковским в дискуссии приняли участие его друзья, коллеги, соратники — телеведущий Юлиан Макаров, известный во всем мире бас, народный артист Башкортостана и Татарстана, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска», дважды обладатель премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков, виртуозный пианист, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ Денис Мацуев. Сначала они поделились радостными событиями, которые произошли у них с момента введения режима самоизоляции.

Радости самоизоляции

Ильдар Абдразаков: — У меня родился сын! Назвали его в честь моего папы — Амир. Я как раз собирался отменять несколько важных контрактов в Германии, чтобы в такой ответственный момент быть рядом с женой Марикой. Но контракты и так отменились из-за пандемии.

Денис Мацуев: — На самом деле столько плюсов в этом времени: столько можно почитать, посмотреть, столько произведений можно выучить. Наконец появилась возможность пообщаться с близкими людьми. Можно сказать, я впервые по-настоящему познакомился со своей трехлетней дочкой. До этого мы с Анной Денисовной никогда так много времени не проводили вместе. А еще не забываю заниматься спортом. Каждое мое утро начинается с отжимания, потом 15 километров на велосипеде.

Надежда на лето

Юлиан Макаров: — Концертов нет, и музыканты, которые живут на гонорары, оказались в очень тяжелой ситуации. Если нет финансовой подушки безопасности, что делать? Некоторые довольно жестко говорят: «Меньше есть, меньше пить и надеяться, что в сентябре начнутся концерты». Главное не раскисать, собрать волю в кулак.

Денис Мацуев: — Будем надеяться на лето. Концерты на открытом воздухе смогут стать настоящим спасением для музыкантов. На улице всегда можно сделать сцену побольше и зрителей рассадить на безопасном расстоянии.

Ильдар Абдразаков: — Друзья, есть идея: давайте проведем совместные концерты на открытом воздухе в разных регионах, разных городах России. Например, начнем в Москве, потом — Казань, потом — мой родной город Уфа, а закончим в Иркутске, на родине Дениса Мацуева. Мы все с огромным нетерпением ждем, когда сможем выйти на сцену и играть перед полным залом.

P. S. 26 мая 2020 года указом Президента РТ Рустама Минниханова Александру Сладковскому за плодотворную творческую деятельность и большой вклад в развитие музыкального искусства присвоено звание народного артиста Республики Татарстан. Поздравляем маэстро с этим высоким званием!