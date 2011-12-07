Олег Агапов: Награжденные из Республики Татарстан 10 ребят – это подлинные герои нашего времени

В Казани прошло награждение татарстанских победителей Всероссийской государственной инициативы «Горячее сердце». В этом году десятерых ребят наградили медалями и памятными подарками за мужество и героизм. Трое из них не смогли присутствовать на мероприятии. Члены экспертного клуба Татарстана выразили своё мнение по поводу Всероссийской государственной инициативы «Горячее сердце».

По словам исполнительного директора Казанского центра «Достижения молодых» Бикчентаевой Ляли, в Советском союзе тема героизма среди детей часто была на виду у общества, эти образы воспевались в фильмах, о них сочиняли рассказы, и каждый хотел стать хоть немного на них похожим. На примере награждённых детей и подростков становится ясно, что идеология сменилась, но сами подростки хуже не стали.

Советник ректора по стратегическим инициативам Олег Агапов считает, что награжденные из Республики Татарстан 10 ребят – это подлинные герои нашего времени. Он выразил свою поддержку инициативе «Горячее сердце», ведь она направлена на гражданско - патриотическое воспитание детей и молодежи.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, кто победил во Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце».