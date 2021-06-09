Татарстанские звёзды и политики: графолог рассказала, что означают их подписи

Почерк начинает формироваться со школьной скамьи, и постепенно, с развитием личности приобретается навык, автоматизация и индивидуальность. По почерку можно установить когнитивные особенности личности, включая уровень интеллекта, деловые и рабочие характеристики, особенности взаимодействия с окружающими. Это делают специалисты-графологи.

Почерк отражает и более глубокие параметры, то, о чем человек не всегда расскажет о себе окружающим. Это внутренний мир, самоощущение, самооценка.

Несколько иную информацию можно получить при изучении подписи. Если почерк формируется бессознательно, то подпись автор придумывает сам и осознанно. Поэтому подпись демонстрирует иные характеристики личности, нежели почерк. Подпись, прежде всего, «визитка» её автора, которая отражает собственное восприятие себя в социуме, то, каким его видят окружающие и кем он сам себя представляет в обществе.

Графология позволяет дать комплексную оценку личности в максимально короткие сроки. Человеку не нужно тратить время на многократное посещение психоаналитика, отвечать на вопросы и заполнять анкеты — достаточно просто принести несколько листов, написанных от руки.

Графолог обычно исследует подпись вместе с почерком. Именно такая взаимосвязь позволяет определить, насколько внутреннее содержание совпадает с внешним образом.

Для публичных людей часто подпись очень важна, поэтому они прибегают к помощи графологов с запросом на разработку автографа. С аналогичным запросом — на корректировку либо создание новой подписи, обращаются и люди, желающие поменять свой имидж и отношение к ним окружающих. Корректируя подпись или формируя ее заново, доводя ее выполнение до автоматизма, человек влияет и на свои бессознательные процессы.

Собрав подписи известных деятелей Татарстана, мы попросили ведущего эксперта-почерковеда ООО «Бюро криминалистической экспертизы «Автограф», специалиста Института графоанализа Инессы Гольдберг Наталью Гарипову дать им свою оценку.

Рустам Минниханов. Обладатель подписи довольно значимая личность, способная принимать взвешенные и рациональные решения, основанные на собственном опыте и знаниях, рассказала эксперт после анализа подписи. Стиль работы — коротко и по делу. Публичность и известность — только в рамках необходимости.

Ильсур Метшин. Подпись автора демонстрирует взвешенность, вдумчивость и основательность при принятии решений, а также желание избегать неопределенных ситуаций. При своем статусе есть потребность в личном пространстве.

Минтимер Шаймиев. Интуиция, сообразительность, проницательность, демонстрация умного дипломатического имиджа. Перед принятием решений — выжидание, пауза, обдумывание.

Чулпан Хаматова. Сочетание живости, эмоциональности и напористости, предпочтение отдает деловой тактике поведения, охарактеризовала актрису эксперт.

Подпись демонстрирует человека, способного услышать другого, умеющего договориться и пойти на компромисс. Есть вовлечённость в дело, реализм, понимание своих возможностей. Рассчитывает на себя, на свои силы. Старается представить себя как более открытого, свободного и энергичного человека.

Данис Зарипов. Уверенность в себе и своих силах, самодисциплина, упорство, чёткость, работоспособность, осознание публичности. Нет времени на размышления и эмоции, лучшее решение задачи — это действие.

Екатерина Гамова. Энергичность, работоспособность, дисциплина, ответственность, уверенность в своих силах, четкость в действиях, в сочетании с вежливостью и любезностью — об этом свидетельствует подпись спортсменки. Амбициозность и смелые планы на будущее. Желание быть в центре внимания, вовлеченность в происходящее вокруг. Необходимость чувствовать одновременно защиту и контроль над происходящим.

Алина Загитова. Подпись показывает нам человека действия — динамичного, амбициозного, настойчивого, с четкими и однозначными целями, здоровым самолюбием и уверенностью в своих силах. Сочетается желание стоять на пьедестале и быть не публичной вне своей профессии.

Салават. Певец старается поддерживать имидж публичносго и известностного человека, но при этом стремится к совершенству, улучшению и облагораживанию всего, с чем сталкивается. При этом эксперт отметила желание все происходящее держать под контролем.

Дина Гарипова. Подпись говорит о недосказанности, загадочности ее автора. Фантазии и мечты из детства, желание всеобщего внимания. Демонстрация легкого витающего образа.



