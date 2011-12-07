В Татарстане презентовали проекты для развития «Цифровой экономики»

Сегодня, 10 июня, в IT-парке Казани прошел второй день финала всероссийского конкурса «Проектный руководитель — 2021». Для разработки проектных предложений была представлена следующая тема – достижение целевых показателей национальной программы «Цифровая экономика».

23 участника, объединившись в команды, презентовали проекты, которые могут быть реализованы в рамках Стратегии цифровой трансформации республики. Лучший из них по мнению жюри будет предложен для реализации Правительству РТ.

Победители получат возможность бесплатно пройти сертификацию по международному стандарту IPMA. Церемония награждения пройдет завтра на в Korston Club Hotel Kazan в 14:00.

Конкурс организован при поддержке правительства и президента РТ Рустама Минниханова, АНО «Агентство развития проектного управления», Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» и Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС.