В Татарстане более 10 тыс выпускников сдают ЕГЭ по профильной математике

В Татарстане 10 июля более 10 тыс. выпускников сдают ЕГЭ по профильной математике.

Всего на экзамен зарегистрировались 10 311 человек, из них 9 686 — выпускники школ 2020 года, 520 — выпускники прошлых лет, 105 — выпускники техникумов и колледжей.

«Ежегодно по математике мы улучшаем свои показатели. В прошлом году почти на семь баллов оторвались от среднего балла по России. Думаю, что в этом году ребята хорошо сдадут этот экзамен», — отметил министр образования Рафис Бурганов во время посещения одного из пунктов сдачи ЕГЭ.

В республике ЕГЭ по математике проводится в 81-м пункте сдачи.

«На ЕГЭ есть определенные неудобства от жары, но мы все требования выполняем, в том числе проветриваем помещения, соблюдаем питьевой режим. Кстати, некоторые родители из сельских районов интересовались, как соблюдается такой режим в автобусах, на которых детей подвозят к ППЭ. И масочный, и питьевой режим соблюдается, потому что безопасность детей для нас так же важна, как и результаты ЕГЭ», — сказал Бурганов.