В Татарстане по обновленной программе соципотеки оформилась первая молодая семья

В РТ на получение жилья по обновленной программе социальной ипотеки зарегистрировалась первая молодая семья. Об этом сегодня на встрече с молодыми семьями в Бугульминском районе рассказал руководитель республики Рустам Минниханов.

Там же желанием принять участие в такой программе поделилась одна из участниц встречи, после чего она выразила благодарность за данную возможность Президента РТ. А Минниханов в свою очередь подчеркнул значимость программы социальной ипотеки, отметив актуальность жилищного вопроса среди молодых семей.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что глава Минмлодежи РТ Дамир Фаттахов сообщил о снижении размера первоначального взноса по социальной ипотеке для молодых семей с 10 до 5%. Купить молодые семьи квартиру смогут сроком на 28,5 лет, где норматив на два человека составляет 42 квадратных метра. Если семья состоит из 3 и более, то на каждого приходится по 18 кв. м.