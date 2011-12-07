С начала года казанцы нарушили земельное законодательство больше всех в Татарстане

С января по июль 2021 года в Татарстане госинспекторы по использованию и охране земель проверили порядка 4 тыс. земельных участков. По ее итогам, больше всего нарушений зарегистрировано в Казани, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану.

«По результатам проверочных мероприятий было выявлено свыше 3,8 тыс. нарушений земельного законодательства. Самое большое количество нарушений выявлено в Казани (более 500) и в Набережных Челнах (233)» — говорится в сообщении.

Также в числе нарушителей оказались Нижнекамский, Заинский, Тукаевский, Альметьевский и Кукморский районы РТ. В каждом из них выявлено свыше 120 нарушений. Самыми распространенными из них являются самовольное занятие земельных участков, использование земли не по назначению или ее неиспользование.

Нарушителям были выписаны штрафы на общую сумму 11,7 млн рублей, отметили в пресс-службе.