В Челнах поймали 16-летнюю девочку с крупной партией наркотиков

В Набережных Челнах перед судом предстанет несовершеннолетняя девушка, обвиняемая в попытке повторного сбыта наркотиков. При задержании у 16-летней жительницы Автограда нашли 50 грамм синтетических наркотических веществ, сообщает прокуратура Татарстана.

В первый раз наркотики у девушки нашли в начале мая. Тогда у закладчицы при личном досмотре обнаружили и изъяли 20 свертков с синтетическими наркотиками массой 20,82 грамма. Повторно несовершеннолетнюю поймали ночью 29 мая с еще 33,37 граммами «синтетики».

Девушка признала свою вину. На данный момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время состоится суд.